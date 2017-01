Nicole Scherzinger a "X Factor" senza Hemilton

foto Ap/Lapresse Correlati TRA PISTA E RED CARPET 14:05 - Novità in vista per Nicole Scherzinger. La cantante americana volerà infatti in Inghlterra, per prendere parte all'edizione inglese di "X Factor". In molti credevano che la Scherzinger cogliesse l'occasione per andare a convivere con il fidanzato, il pilota britannico Lewis Hemilton. L'ex Pussycat ha però messo immediatamente le cose in chiaro: arriverà a Londra da sola e per ora non ci sono progetti di convivenza. - Novità in vista per. La cantante americana volerà infatti in Inghlterra, per prendere parte all'. In molti credevano che la Scherzinger cogliesse l'occasione per andare a convivere con, il pilota. L'ex Pussycat ha però messo immediatamente le cose in chiaro: arriverà a Londra da sola e per ora

Interpellata sulla sua presunta convivenza, la Scherzinger ha dichiarato: "No, sto passando poco tempo con Lewis, ma credo che le puntate di X Factor andranno in onda alla stessa ora delle sue gare". L'ex Pussycat ha poi aggiunto: "Farò le acrobazie, ma alla fine penso che riuscirò ad organizzarmi. Andrà tutto bene".



Nicole, licenziata come giudice di "X Factor" US, ha trovato posto nella giuria inglese del format. La cantante andrà infatti a rimpiazzare la collega Kelly Rowland e si siederà quindi al fianco di Gary Barlow, Louis Walsh e Tulisa Contostavlos, confermati per il secondo anno.