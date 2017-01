Le mamme terribili alla ricerca della perfezione

11:10

- Martedì 19 giugno terzo appuntamento in prima serata su Italia 1 con "": cinque mamme italiane a caccia del partner giusto per i figli maschi. Proseguono gli incontri con pretendenti per Franca e Pierpaolo da Pavia, Consilia e Antonio da Bari, Lorenza e Dario, Marina e Simone, entrambe da Milano, e Marco con Olimpia da Ercolano.