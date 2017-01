Kardashian: "Il sex tape? E' una umiliazione"

foto Da video Correlati ECCO IL VIDEO SEXY 11:28 - Se potesse tornare indietro non lo rifarebbe per nessuna ragione al mondo, perché Kim Kardashian non solo si pente del sex tape, ma anzi dice di essersi sentita "umiliata" quando è uscito. Intervistata dalla Winfrey all'"Oprah's Next Chapter", la "socialite" fa mea culpa, e ammette: "Non so come lo avrei spiegato a mio padre che è morto, di sicuro so che sarà difficile raccontarlo un giorno ai miei figli". - Se potesse tornare indietro non lo rifarebbe per nessuna ragione al mondo, perchénon solo si pente del, ma anzi dice di essersi sentita "" quando è uscito. Intervistata dalla Winfrey all'"", la "socialite" fa mea culpa, e ammette: "Non so come lo avrei spiegato a mio padre che è morto, di sicuro so che sarà difficile raccontarlo un giorno ai miei figli".

Il video bollente che immortala Kim e il suo ex fidanzato Ray J durante un amplesso sessuale ha fatto il giro del mondo e ha lanciato la Kardashian nel gossip, ma ormai per la star 31enne (dopo il divorzio lampo con Kris Humphries è felicemente fidanzata con Kanye West) è diventato una spina nel fianco.



"Non sono assolutamente orgogliosa di questa esperienza - assicura Kim - se dovessi vivere la mia vita di nuovo, ovviamente non lo rifarei. E' una umiliazione che sarò costretta a vivere per il resto della mia vita e che dovrò spiegare ai miei figli un giorno. Immaginate la conversazione che ho avuto con mia nonna...".



Già, i figli. Sembra che il rapper di "Paranoid" non veda l'ora di diventare papà e una fonte racconta: "Stanno pensando seriamente di sposarsi. E Kim ha già detto sì".