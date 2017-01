Angelo Marotta: "In carcere ma ero innocente"

foto Da video Correlati VITTIMA DI UN'INGIUSTIZIA 10:27 - Angelo Marotta si era presentato come attore nell'ottava edizione di "Amici". Ma la sua carriera ha avuto un brusco stop in seguito all'arresto e carcere con l'accusa di "spaccio internazionale e associazione a delinquere". Accuse da cui è stato totalmente prosciolto: "Ho fatto 23 giorni in carcere id cui 17 in isolamento. I detenuti mi hanno tagliato i capelli. E' la regola", ha detto a Vero Tv. si era presentato come attore nell'ottava edizione di ". Ma la sua carriera ha avuto un brusco stop in seguito all'arresto e carcere con l'accusa di "spaccio internazionale e associazione a delinquere". Accuse da cui è stato totalmente prosciolto: "Ho fatto 23 giorni in carcere id cui 17 in isolamento. I detenuti mi hanno tagliato i capelli. E' la regola", ha detto a Vero Tv.

"Il 28 marzo, nel cuore della notte, sono stato svegliato dai carabinieri con un mandato di cattura. - ha continuato - Lì è iniziato l'incubo (...) Secondo il Pm avrei fornito supporto logistico alla vendita di stupefacenti provenienti dall'estero nelle discoteche romane. Ma non ci sono prove, testimoni, telefonate. Hanno fatto delle ipotesi sulla mia amicizia con uno dei personaggi coinvolti".



Poi "la mia pena è stata annullata. In tutta la mia vita ho solo fumato qualche spinello con gli amici, invece mi hanno fatto passare per un pezzo grosso della mala".