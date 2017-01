Dipinge con il seno a "Thailand's Got Talent"

foto Da video Correlati ARTE VIETATA AI MINORI 09:16 - La 23enne Duangjai Jansaunoi si è presentata a "Thailand's Got Talent" con jeans e una camicia larga. "Sono una pittrice", ha detto ai giudici. Su una grande tela ha disegnato una sagoma e poi si è spogliata cospargendo sul seno diversi colori per concludere il dipinto. Il Governo (che ha definito il numero "scioccante") ha convocato i produttori che hanno chiesto scusa. - La 23ennesi è presentata acon jeans e una camicia larga. "Sono una pittrice", ha detto ai giudici. Su una grande tela ha disegnato una sagoma e poi si è spogliata cospargendo sul seno diversi colori per concludere il dipinto. Il Governo (che ha definito il numero "scioccante") ha convocato i produttori che hanno chiesto scusa.

Il ministro della cultura tailandese ha dichiarato che mostrare il nudo in televisione (anche se in questo caso il seno è stato censurato) non è opportuno e non è in linea con la morale. I produttori dello show, convocati, hanno cercato di spiegare le loro motivazioni al ministro ma a quanto pare scatteranno dei provvedimenti.



La produzione ha specificato: "Questo è un programma destinato a mostrare il talento del nostro popolo e incoraggia i giovani a mostrare il loro talento".



Dal canto suo la giovane Duangjai finita nell'occhio del ciclone ha solo detto: "Se avessi dipinto in modo normale allora sarei stata troppo ordinaria". Cosa non si fa per amore dell'arte...