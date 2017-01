Da Garko a Ferilli, estate di ciak

foto Tgcom24 Correlati I MISTERI DE "IL TREDICESIMO APOSTOLO"

BENVENUTI A TAVOLA 16:40 - Intrighi, passioni, paranormale, mafia e cucina. Tra lunghe serialità, miniserie e tv movie, Mediaset fa il pieno di fiction. Con i set aperti per l'estate e titoli in scaletta per il prossimo autunno. E ce n'è davvero per tutti i gusti. Da Gabriel Garko nei panni di "Rodolfo Valentino" a "Baciamo le mani" con Sabrina Ferilli, fino alla new entry Vanessa Incontrada in "Benvenuti a tavola 2".

A luglio, a Roma, si gira la nuova serie de "Il tredicesimo Apostolo", fiction tra thriller e paranormale targata Taodue per Canale 5, con Claudia Pandolfi e Claudio Gioè e la regia di Alexis Sweet. Tra la Capitale e Sofia, invece, i primi ciak della fiction "Baciamo le mani" diretta da Eros Puglielli, con Ferilli, Francesco Testi e Virna Lisi, che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset nel 2013, prodotta dalla Ares Film per Alberto Tarallo.



La stessa casa di produzione inizierà a fine estate le riprese, tra Italia, Bulgaria e Cuba, di "Rodolfo Valentino" con Gabriel Garko, Giuliana De Sio, Cosima Coppola e Victoria Larchenko, sempre per Canale 5, e "Il peccato e la vergogna", ancora con Garko. Per "Benvenuti a tavola 2", Vanessa Incontrada sarà tra i nuovi protagonisti della commedia culinaria di Canale 5 girata a partire da fine agosto.



Non solo. Stanno per iniziare le riprese della nuovissima miniserie "Le mani dentro la città" per la regia di Alessandro Angelini e terminano entro l'estate le riprese di "Ris 3", regia di Francesco Micciché con Euridice Axen, Fabio Troiano e Primo Reggiani. Dulcis in fundo, in attesa di vedere in autunno "Squadra Antimafia 4" su Canale 5, tra qualche settimana inizieranno le riprese di "Squadra Antimafia 5" con tante new entry.