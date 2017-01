Cheryl Cole sotto accusa per una puzzetta

foto Ap/Lapresse Correlati HOT SUL SET

SENSUALE SU GQ 12:14 - Cheryl Cole, ex giudice dell'edizione inglese di "X Factor", è al centro di uno scandalo davvero... maleodorante. La Cole è infatti stata accusata di essersi lasciata andare a flatulenze durante un viaggio in aereo. Un episodio imbarazzante, da cui però la cantante ha preso subito le distanze. "Mi sono guardata in giro per cercare il colpevole - ha rivelato al "Sun" - e ho visto tutti gli occhi puntati su di me". , ex giudice dell'edizione inglese di "X Factor", è al centro di uno scandalo davvero... maleodorante. La Cole è infatti stata accusata di essersidurante un viaggio in aereo. Un episodio imbarazzante, da cui però la cantante ha preso subito le distanze. "Mi sono guardata in giro per cercare il colpevole - ha rivelato al "Sun" - e ho visto tutti gli occhi puntati su di me".

Dopo che un odore sgradevole ha invaso l'aereo dove viaggia la Cole, tutti gli altri passeggeri hanno iniziato a fissarla, credendola colpevole. "So cosa stavano pensando in quel momento - ha dichiarato la cantante al "Sun" - Cheryl Cole pensa che può scoreggiare su un aereo perchè è speciale, ma non è affatto così".



La Cole ha preso subito le distanze dall'episodio, dichiarando anzi di essere lei per prima molto intransigente di fronte ad atteggiamenti così poco civili. "Dovrebbe esserci una sorta di spray che, spruzzato nell'aria, individui il colpevole - ha dichiarato la popstar, che ha poi aggiunto - Una cosa simile ci dovrebbe essere anche nelle piscine, per scoraggiare la gente a farci pipì dentro".