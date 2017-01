Lola Ponce scandalosa in tv col fidanzato

foto Da video Correlati PASSIONE A MIAMI

HOT CON AARON 12:05 - Dopo l'Italia, Lola Ponce conquista anche gli Usa. La bellissima cantante e attrice sta infatti vivendo un momento d'oro. Con il nuovo fidanzato Aaron Diaz va a gonfie vele. Tanto che i due fanno coppia fissa dentro e fuori dal set.El Talisman", in cui interpretano due fratelli dal rapporto morboso. - Dopo l'Italia,conquista anche gli Usa. La bellissima cantante e attrice sta infatti vivendo un momento d'oro. Con il nuovo fidanzatova a gonfie vele. Tanto che i due fanno coppia fissa dentro e fuori dal set. Dopo il singolo "La Conqueta" , che ha fatto gridare allo scandalo per le immagini hot, i due recitano insieme nella telenovela Usa "", in cui interpretano due fratelli dal rapporto morboso.

"E' un momento davvero positivo, anche grazie all'amore - racconta Lola al settimanale 'Gente' -. Come tutti ho i miei alti e bassi, ma ora sono in alto e questo mi serve per il mio lavoro".



E mentre la telenovela americana riscuote un grande successo, tanto che si stanno girando altre 120 puntate, la Ponce non ha dimenticato l'Italia: "Mi sento una zingara che ha imparato a vivere nello stile americano. Ma vorrei tornare in Italia e riproporre il musical Evita".