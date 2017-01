"Quarto grado" chiude una stagione di successi

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:23 - Ancora una stagione di successi per "Quarto Grado", il programma Videonews a cura di Siria Magri, condotto da Salvo Sottile, con la partecipazione di Sabrina Scampini. In onda dal 9 settembre 2011, il settimanale di Retequattro ha raccolto una media dell’11% di share e 2.600.000 telespettatori. L’appuntamento la trasmissione si rinnova su Retequattro, in prima serata, dal prossimo 7 settembre. - Ancora una stagione di successi per", il programma Videonews a cura di Siria Magri, condotto da Salvo Sottile, con la partecipazione di Sabrina Scampini. In onda dal 9 settembre 2011, il settimanale di Retequattro ha raccolto una media dell’11% di share e 2.600.000 telespettatori. L’appuntamento la trasmissione si rinnova su Retequattro, in prima serata, dal prossimo 7 settembre.

Un riscontro di pubblico che - su 39 puntate - ha visto “Quarto Grado” centrare il risultato di 2° programma più visto del prime-time in 4 occasioni e di 3° programma più seguito della prima serata per 22 volte.



Il record assoluto dell’edizione - uno speciale in diretta per seguire la sentenza dell’omicidio di Meredith Kercher - ha totalizzato oltre 3.900.000 telespettatori, con il 15.20% di share (e picchi di 6.300.000 spettatori con il 22% di share).



Tra le esclusive che hanno caratterizzato la stagione 2011/2012 spiccano la prima intervista televisiva di Raffaele Sollecito dopo la scarcerazione e la diffusione di due immagine inedite del presunto attentatore di Brindisi.



"Ancora un’altra stagione di successi per Quarto Grado - spiega il direttore di Rete Giuseppe Feyles - Merito dei conduttori, Salvo Sottile e Sabrina Scampini, e della curatrice Siria Magri. Hanno saputo raccontare i fatti della cronaca al grande pubblico, senza mai perdere il rigore giornalistico ed il rispetto per le persone coinvolte nei casi trattati. Un grazie anche alla professionalità della squadra di Videonews, diretta da Claudio Brachino".