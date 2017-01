I fan di "Cotto e mangiato" ora cucinano

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati IN CUCINA CON TESSA GELISIO 10:25 - E' nelle librerie e nelle edicole "Cotto e mangiato - Le ricette dei fan", il libro, edito da Fivestore, che raccoglie le migliori ricette postate dagli utenti su Facebook. Dopo il successo del primo volume, uscito lo scorso settembre, arriva un’edizione completamente aggiornata, con 150 nuove ricette, scelte tra le migliori postate su Facebook, dai numerosi utenti della fanpage di "Cotto e mangiato", in onda su Italia 1. - E' nelle librerie e nelle edicole "", il libro, edito da Fivestore, che raccoglie le migliori ricette postate dagli utenti su Facebook. Dopo il successo del primo volume, uscito lo scorso settembre, arriva un’edizione completamente aggiornata, con 150 nuove ricette, scelte tra le migliori postate su Facebook, dai numerosi utenti della fanpage di "Cotto e mangiato", in onda su Italia 1.

L’autore di questo libro culinario non è un noto chef o un personaggio famoso del mondo dello spettacolo. A catturare per la gola i lettori sono i 400 mila “amici” di “Cotto e mangiato”. Le ricette arrivano direttamente “dai fornelli” della gente comune, che si riunisce su Facebook, per scambiare le proprie conoscenze in ambito gastronomico. E proprio perché nati da un social network così attivo, le opinioni, i consigli e i suggerimenti riportati quotidianamente su FB dimostrano che le ricette vengono subito testate.



La struttura del volume è quella classica, con la suddivisione per portate: antipasti, primi, secondi e dolci. Oltre al procedimento di realizzazione, sono presenti le indicazioni dei piatti light, per bambini, vegetariani ed etnici.



Inoltre, replicando l’impostazione del famoso social, ogni ricetta presenta nome e cognome del suo creatore, il numero di mi piace ed una foto del profilo. Il tutto fedelmente riportato dalle pagine di internet, in cui tali informazioni sono state pubblicate.



Una curiosità: la copertina di “Cotto e mangiato – Le ricette dei fan” è dedicata a 6 tra i numerosi utenti di Facebook, presenti nel libro con la propria ricetta.