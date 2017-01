Ottavio: "Ma io Amici l'ho vinto lo stesso"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CATAPULTATO NEGLI ANNI 50

Il circuito Giovani di "Amici" ha visto trionfare Gerardo, alle sue spalle c'era Ottavio che più carico che mai è tornato alla ribalta per lanciare il suo primo disco "Solo un'ora". "Non so perché ha vinto proprio Gerardo - spiega il cantante a Tgcom24 - ma le scelte del pubblico sovrano non si discutono. Sono felice del mio secondo posto, soprattutto perché mi ha portato un contratto discografico".

Nella scuola eri molto amico di Carlo, il terzo classificato, in che rapporti siete rimasti?

Caratterialmente siamo molto diversi ma il fatto di condividere lo stesso banco e le stesse emozioni per tanti mesi ci ha fatto scroprire. Lo stimo molto, è un ottimo cantante. Per ora io sono impegnato nella promozione del disco mentre lui è chiuso in sala di registrazione per il suo album ma ci vedremo presto.



Sul palco ostenti sicurezza, in realtà cosa si cela dietro questo atteggiamento?

La gente forse non ha capito che se io mi pongo in maniera sicura sul palco, a volte anche spavalda, è per celare molte mie insicurezze. Sono una persona molto critica con me stesso e cerco di combattere i pensieri con un atteggiamento forte.



Sei spesso stato definito il "crooner" di "Amici", pensi possa essere un limite per te?

Assolutamente no. Ho sempre amato lo swing ed è una sfida con me stesso portare avanti in Italia questo mio amore. Può piacere o no ma io lo canto lo stesso. In fondo siamo un pochissimi a fare questo genere, quanti cantanti pop ci sono in giro? Migliaia...



Sei fidanzato?

Lo ero quando sono entrato nella scuola ma poi ho deciso di troncare il rapporto. Sono serenamente single, va bene così.

Andrea Conti