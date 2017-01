Tori Spelling: da "Beverly Hills" al bricolage

foto Ap/Lapresse Correlati TORI, MAMMA SUPER SPRINT

L'attrice tv Tori Spelling, nonostante sia alla quarta gravidanza avanzata, sarà dal 26 giugno alla guida di "Craft Wars", il nuovo talent game della TLC su artigianato e fai da te. Tre concorrenti si sfidano in varie manche di abilità manuale e creatività, nella speranza di vincere un premio di 10.000 di dollari.



La prezzemolina dello show-biz Usa, abbandonate le ricche colline di "Beverly Hills", si cimenterà quindi con i lavoretti manuali. "Amo come l'artigianato ti dà la possibilità di esprimere davvero te stesso e mostrare la tua creatività - ha ammesso l'attrice - Le cose fatte in casa sono quelle che la gente ama di più. Non vedo l'ora di lasciarmi ispirare dai miei fantastici concorrenti".