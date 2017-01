Blake, stile e sensualità da vendere

- Lunghi capelli biondi, fisico mozzafiato e un paio di occhi azzurri che incantano.è l'incarnazione della Venere moderna. La star di "" posasu "", regalando scatti da far perdere la testa. Fasciata in un bustino di pelle o in un long-dress di pizzo, l'attrice sa come valorizzare le sue forme e ammette: ", è un'espressione di quello che sono".

Blake Lively è diventata famosa tutto il mondo per aver prestato il volto a, la protagonista di "Gossip Girl". Vestire i panni di una fashion-addicted di Manhattan non è stato difficile per Blake, che ammette di essere una grande appassionata di moda e stile."Amo la moda, è un mezzo per esprimere quella che sono - confessa la Lively a "Marie Claire" - Spesso, ogni atelier ha una firma. Potrebbe suonare ridicolo, ma mi sento fortunata ad aver lavorato per una serie incentrata sulla moda. Grazie a Gossip Girl, infatti,di vestiti".Ora che la sua avventura a "Gossip Girl" è finita , Blake è pronta per dedicarsi a tempo pieno alla sua carriera cinematografica. Sarà infatti protagonista di " Savages", il nuovo film di Oliver Stone , in cui reciterà fianco a fianco con i pezzi grossi di Hollywood come