La prima volta di Giorgia e Manfredi

"Non avevo mai avuto un fidanzato prima e non immaginavo che la vita a due fosse così bella, anche se all'inizio, per la paura di non saperla gestire, ho rischiato di rovinare tutto", racconta l'ex tronista. E Manfredi sottolinea: "In fondo neppure io ho un passato con storie importanti e quindi anche per me questa situazione ha il sapore delle novità".

La storia d'amore tra Giorgia e Manfredi, dopo "Uomini e Donne" è andata avanti a corrente alternata. Stavano per lasciarsi, ma adesso sono andati a convivere. Lei si è trasferita da poco a Palermo per non perderlo e ora sono finalmente felici. A "Visto" la coppia racconta i momenti brutti e quelli belli, la gelosia e la voglia di stare insieme. Ma la tronista ha perso la verginità? "Preferisco non rispondere...".

"Non avevo mai avuto un fidanzato prima e non immaginavo che la vita a due fosse così bella, anche se all'inizio, per la paura di non saperla gestire, ho rischiato di rovinare tutto", racconta l'ex tronista. E Manfredi sottolinea: "In fondo neppure io ho un passato con storie importanti e quindi anche per me questa situazione ha il sapore delle novità".



Giorgia gli ha detto che si sarebbe trasferita in Sicilia con un sms: "All'alba, lui pensava che io scherzassi, poi mi ha vista con le valigie....". Ammettono di aver affrettato i tempi: "Ma la distanza ci stava uccidendo e se non sbagliamo adesso che siamo giovani, quando dovremo farlo?".



Ma la tronista, che durante la trasmissione aveva dichiarato di essere vergine, ha superato lo scoglio della prima volta? "A questa domanda preferisco mettere tre puntini sospensivi...".