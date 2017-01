A "Supercinema" il mito di Moana

foto Olycom Correlati FIORELLO SCATENATO 15:06 - Nicole Kidman nell'abisso del botox, il rapporto tra Valeria Golino e Hollywood e Riccardo Scicchi che ricorda l'indimenticabile Moana Pozzi. Su Canale 5, venerdì 15 giugno alle 23.45, nuovo appuntamento con "Supercinema", il rotocalco d'informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l'Anica. nell'abisso del botox, il rapporto trae Hollywood eche ricorda l'indimenticabile. Su Canale 5, venerdì 15 giugno alle 23.45, nuovo appuntamento con "", il rotocalco d'informazione di News Mediaset a cura di, realizzato in collaborazione con l'Anica.

Schicchi parla delle dive dell'hard degli anni 80 e 90: da Cicciolina a Milly D’Abbraccio ad Eva Orlowsky e rivela: "Moana in pensione non ci sarebbe mai andata. E' per questo che il suo mito riempie ancor oggi il vuoto che ha lasciato quasi vent’anni fa!".



In questa puntata anche una sequenza d'immagini dell'attrice premio oscar Kidman che documentano come sia passata dall'olimpo di bellezza e bravura all'abisso del botox e della chirurgia estetica. E ancora, intervista-verità alla Golino: "Ad Hollywood ho girato 18 film. Di alcuni non vado certo orgogliosa. L'esperienza di 'Rain Man' è stata stupenda. Tom Cruise è il ritratto della gentilezza d'animo, Dustin Hoffman invece era intelligentissimo e pronto a rubarti la scena".



Infine le immagini esclusive di un Alberto Sordi inedito nel documentario "Ciao Alberto", scelto per l'apertura ufficiale delle celebrazioni per il decennale della sua morte.