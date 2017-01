"Il trono di spade": spunta la testa di Bush

foto Da video Correlati BUSH FINISCE AL PALO

Un incidente diplomatico ha travolto i sette regni de "Il trono di spade". Questa volta, però, non si tratta di una guerre tra casate, ma riguarda nientemeno che l'ex Presidente degli Stati Uniti George Bush. La sua testa mozzata è infatti apparsa fianco a fianco con quella del cavaliere Ned Stark, nell'ultimo episodio della prima stagione. Immediate le scuse di rete e produttori, dispiaciuti per l'involontaria gaffe.

La testa del 43° Presidente degli Stati Uniti appare nell'ultimo episodio della prima stagione, dal titolo "Fuoco e sangue". Nella scena il perfido Re Joffrey mostra a Lady Sansa la testa di suo padre Ned Stark, infilzata in un palo. Tra le numerose teste decapitate in fila c'è anche quella di Bush, con il viso in parte nascosto dai capelli ma ben riconoscibile.



A confermarlo David Benioff e D.B. Weiss - produttori della serie - che, nel commento ai dvd della prima stgaione, hanno spiegato: "L'ultima testa a sinistra è quella di George Bush, non è una scelta né una dichiarazione politica, abbiamo solo usato le teste che avevamo".



Pronta la reazione dell'HBO, che ha definito la scena: "di pessimo gusto, inaccettabile e irrispettosa. Abbiamo detto ai produttori di scusarsi subito per questo sbaglio, siamo dispiaciuti che questo sia accaduto e toglieremo quella testa da ogni futuro dvd".