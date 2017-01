Eva, la casalinga disperata ora si laurea

foto Ap/Lapresse Correlati SEXY SUL SET 12:15 - Per studiare avrà tempo tutta l'estate, perché la casalinga disperata Eva Longoria, dopo la fine del telefilm cult "Desperate Housewives", si è rimessa sui libri e a dicembre diventerà dottoressa. L'attrice, infatti, è pronta a discutere la tesi finale del corso di Laurea all'Università della California. Per la sensuale e poco colta Gabrielle Solis è davvero una vittoria. - Per studiare avrà tempo tutta l'estate, perché la casalinga disperata, dopo la fine del telefilm cult "", si è rimessa sui libri e a dicembre diventerà dottoressa. L'attrice, infatti, è pronta a discutere la tesi finale del corso di Laurea all'Università della California. Per la sensuale e poco coltaè davvero una vittoria.

"Sto per finire il mio master - spiega la Longoria - ho seguito tutti i corsi e ora mi manca solo la tesi. Se tutto va come deve andare, a dicembre avrò finito tutto. Quest'estate avrò il tempo di leggere, studiare e scrivere".



Una facoltà particolare, incentrata sulle discipline umanistiche legate alla cultura messicana e latina. Eva diventerà dottoressa a 37 anni, ma non è mai tropo tardi.