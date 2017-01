"Le tre rose di Eva", ascolti al top

Nonostante le terribili difficoltà, Aurora (Anna Safroncik) e Alessandro (Roberto Farnesi) sono inseparabili. I due giovani sono sicuri che, al centro di tutti i misteriosi delitti che hanno sconvolto Villalba, ci sia Ruggero Camerana (Luca Ward): lo lascia chiaramente intendere la registrazione contenuta in un DVD inviato alle Taviani.Ma nulla è come sembra: la ricerca delle verità è una corsa contro il tempo gremita di ostacoli per chi, a Villalba, ha ancora la coscienza pulita. E mentre c’è chi lentamente sta arrivando al bandolo della matassa, c’è chi continua le sue trame oscure e chi mette a repentaglio la propria vita per amore.Sulla pagina ufficiale Facebook (https://www.facebook.com/LetrerosediEva), è possibile vedere foto e video inediti della serie ed essere aggiornati costantemente su tutte le novità.Nell'attesa dei nuovi episodi, sugli schermi il prossimo anno, esce intanto in dvd - a partire dal 14 giugno - la prima stagione di "Le tre rose di Eva".