Con l'estate arrivano "Chase" e "Grimm"

RE DAVIDE SU IRIS 12:08 - Nell'attesa del show al debutto assoluto come "Chase" (Rete 4), su un gruppo di federali americani e "Grimm" (su Steel), che ruota intorno ad un detective con un "dono" paranormale. Al via invece su Iris "King", ispirato alla figura biblica di Re Davide. - Nell'attesa del sequel di "Dallas" , in autunno su Canale 5, le serie tv Mediaset non vanno in vacanza e per gli appassionati del genere sarà un'estate ricca di novità. Tanti glicome "" (Rete 4), su un gruppo di federali americani e "" (su Steel), che ruota intorno ad un detective con un "dono" paranormale. Al via invece su Iris "", ispirato alla figura biblica di Re Davide.

Nel palinsesto estivo di Mediaset debutta in prima serata a partire dal 4 luglio, ogni mercoledì su Rete 4, "Chase". La serie segue le vicende di una squadra di agenti federali dell'United States Marshals Service, impegnata nella ricerca dei latitanti più pericolosi d'America.



Dal 2 luglio su Steel arriva in prima tv "Grimm". Nick Burkhardt (David Giuntoli) è un detective della omicidi di Portland con una particolare abilità: vedere il lato oscuro, le "bestie selvagge", che si annidano nelle persone che lo circondano.



Da segnalare anche "Kings" (dal 15 luglio su Iris), ispirato alla storia biblica di Re Davide. La vicenda, ambientata ai giorni nostri in un luogo di fantasia, ha inizio quando David Shepherd (Christopher Egan), un giovane soldato, salva la vita a Jack Benjamin (Sebastian Stan) figlio del re Silas.



Ma l'estate si arricchisce anche con il ritorno delle serie più amate. Dal 20 luglio, in prima tv su Mya, alle 21.15 parte infatti la seconda stagione di "Shameless", che segue con ironia i problemi di "sopravvivenza quotidiana" della famiglia Gallagher.