"Amici", si parte alla ricerca dei nuovi talenti

E' tutto pronto per la dodicesima edizione del talent show di Canale 5 "Amici", ideato e condotto da Maria De Filippi. Si parte alla ricerca dei nuovi cantanti e ballerini dal 22 al 27 giugno. Tra le novità che emergono dal regolamento il ritorno alla 'vecchia' formula. Agli aspiranti allievi cantanti si potrà richiedere di ballare e viceversa i ballerini dovranno anche cantare, se sarà richiesto dai professionisti che cureranno i provini.

L'appuntamento è dalle ore 9 alle 17 presso gli studi Elios in via Tiburtina 1361 a Roma. Ogni giorno si potranno esaminare un numero massimo di 1500 aspiranti ballerini e cantanti.



Come ogni anno potranno accedere alle selezioni ragazzi e ragazze che abbiano compiuto 18 anni con un massimo di 26 anni. La produzione valuterà attentamente le esibizioni ed è anche possibile che i candidati siano riconvocati per ulteriori provini. Ai cantanti è richiesta la preparazione di uno o due brani a scelta con una base musicale.



Per quanto riguarda la squadra dei professionisti che contribuiranno allo svolgimento degli studi e dei corsi della scuola più famosa d'Italia si fanno già diversi nomi. Da alcuni rumors raccolti dal settimanale Diva e Donna sembra che Anna Tatangelo, già ex giudice di X Factor come Mara Maionchi, sia stata contattata. Per ora nulla di ufficiale e confermato. Non si escludono dunque sorprese dell'ultimo minuto anche se per ora la priorità della produzione è, giustamente, concentrata sui provini per la scelta dei nuovi allievi.



Come già annunciato da Maria De Filippi, al termine della finalissima all'Arena di Verona di "Amici 11", potrebbero esserci altre novità nell'edizione di quest'anno. Il suo sogno sarebbe una finale concentrata in 4-5 giorni consecutivi e con la partecipazione dei Big della musica italiana. Per tutte le info sui provini di "Amici": www.mariadefilippi.mediaset.it

