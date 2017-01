Sognando Italia con Joelle Righetti

foto Ufficio stampa 14:33 - La showgirl Joelle Righetti è la protagonista della nuova puntata di "Sognando Italia", in onda su Retequattro, giovedì 14 giugno, in seconda serata. Las Vegas è l'ottava tappa del reportage-verità realizzato da Project I Productions, che attraversa gli Usa alla ricerca di italiani che "hanno trovato l'America" pur continuando a rivendicare orgogliosamente le proprie radici. - La showgirl Joelle Righetti è la protagonista della nuova puntata di "Sognando Italia", in onda su Retequattro, giovedì 14 giugno, in seconda serata. Las Vegas è l'ottava tappa del reportage-verità realizzato da Project I Productions, che attraversa gli Usa alla ricerca di italiani che "hanno trovato l'America" pur continuando a rivendicare orgogliosamente le proprie radici.

Nella capitale del divertimento e dei casinò Morgan Witkin incontra Joelle Righetti, accompagnata dall'inseparabile illusionista Lance Burton (definito dalla stampa americana "il moderno Houdini") e dai suoi familiari. Figlia di mamma croupier e papà ex guardia del corpo di Elvis Presley, l'italoamericana che si è costruita una carriera dal nulla si racconta così: "Sono più a mio agio sul palco che altrove".



Per 18 anni a fianco del "Master Magician" Burton, la soubrette si è esibita nei maggiori teatri americani e europei. Il pubblico televisivo statunitense la conosce per le partecipazioni alle popolarissime trasmissioni di David Letterman e Jay Leno. Oggi Joelle è una delle protagoniste di "Vegas! The Show". Lo spettacolo - un kolossal teatrale con orchestra dal vivo e 40 tra attori, cantanti e danzatori - è un omaggio agli artisti che hanno reso questa città nel deserto del Nevada "la capitale mondiale del divertimento", da Frank Sinatra ad Elvis Presley.