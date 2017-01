Rikki, mannara nuda a "True Blood"

foto Da video Correlati KELLY OVERTON SENZA VELI 11:41 - Sangue, sesso e intrighi. E' partita la quinta stagione della serie tv vampiresca "True Blood" e non ha deluso le aspettative. A partire dalla new entry Kelly Overton, la mannara Rikki, che si è subito mostrata nuda - senza risparmiare il lato B - davanti al mannaro Sam Trammell (Sam Merlotte). Ma sembra che la passione esploderà con Joe Manganiello (Alcide). - Sangue, sesso e intrighi. E' partita la quinta stagione della serie tv vampiresca "" e non ha deluso le aspettative. A partire dalla new entry, la, che si è subito mostrata nuda - senza risparmiare il lato B - davanti al mannaro Sam Trammell (Sam Merlotte). Ma sembra che la passione esploderà con(Alcide).

L'attrice, che proviene da serie tv come "Criminal Minds" e "N.C.I.S", al magazine "The Clicker" ha recentemente parlato del suo nuovo ruolo: "Rikki è una dura e piena di risorse, è l'esatto opposto di una damigella in pericolo. E' piuttosto determinata. Non lascerà che niente e nessuno, sia di intralcio a scoprire cosa gli sia successo (il suo capo branco è scomparso, ndr)".



Poi anticipa: "Questa stagione sarà davvero diversa, in quanto ci sarà una forte valenza politica, che è un qualcosa che esiste da sempre nello show, ma fino ad oggi non è mai stato esplorato tutto l'impatto che avrà sui personaggi. Ci saranno tanti personaggi che si chiederanno da che parte sono". Dulcis in fundo un accenno alla storia con Alcide: "Tutto quello che posso dirvi è che tutti sanno che Alcide ha dei sentimenti per Sookie (Anna Paquin, ndr)".