Biagio Antonacci canta e strega il Colosseo

foto Ufficio stampa Correlati LA PRIMA VOLTA AL COLOSSEO 14:48 - Martedì 26 giugno in seconda serata alle 23.15 torna la musica su Canale 5 che proporrà "Biagio Antonacci - Colosseo - Concerto per l'Unesco". In scaletta successi da "Iris" a "Inaspettata", da "Sognami" a "Se fosse per sempre", da "Pazzo di lei" a "Buongiorno Bell'anima", passando per "Se è vero che ci sei", "Vivimi" e "Quanto tempo e ancora".

Lo speciale è la ripresa dell’esclusivo e irripetibile concerto “live” che l’artista –da sempre sensibile al tema della salvaguardia e della valorizzazione dei beni culturali – ha tenuto la scorsa estate all’interno del Colossei. Organizzato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, presieduta dal Professor Giovanni Puglisi, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, l’evento, a scopo benefico, sosteneva l'istituzione di borse di studio per giovani archeologhe ed archeologi proveniente da Paesi in stato di guerra .