Francesco Arca: "Anna è fantastica"

Una sintonia immediata quella tra Anna Safroncik e Francesco Arca, che non rinnega un certo interesse per la collega. "Tra noi- ha infatti confessato Arca a "Vero tv" - Anna è una persona splendida, con lei si è instaurato un bel rapporto. Lo stiamo coltivando: quando due persone vanno d'accordo e hanno tanto da dirsi nasce una bella amicizia..."Le premesse perchè il flirt si trasformi in qualcosa di più serio ci sono tutte quindi. I due si troveranno inoltre a lavorare di nuovo gomito a gomito anche per la seconda stagione di "Le tre rose di Eva". Dopo l'- con una media di 5 milioni e mezzo di spettatori - la fiction di Mediaset ha infatti già messo in cantiere. Nell'attesa dei nuovi episodi, sugli schermi il prossimo anno, esce intanto in dvd - a partire dal 14 giugno - la prima stagione di "Le tre rose di Eva".