"Zelig", parte il totoconduttori

A "Zelig" è partito già il totoconduttori. Fabio De Luigi. Secondo "Tv Sorrisi e Canzoni", l'attore avrebbe già dato la sua disponibilità, anche se come sempre a dire l'ultima parola saranno gli autori Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. Tra le donne, invece, oltre al volto storico di Michelle Hunziker, si fanno i nomi di Ilary Blasi e Virginia Raffaele.

Per la Hunziker, che tornerebbe a condurre il programma comico, la situazione si complica. Perché durante le registrazioni sarebbe impegnata a "Striscia la Notizia" con Ezio Greggio. Mentre per la Blasi, forte del successo delle "Iene", potrebbe essere l'occasione giusta per passare alla prima serata di Canale 5.



Ma anche la Raffaele, l'attrice che si è fatta conoscere grazie alla divertente parodia di Belen, sarebbe in pole position. Ma dal cilindro potrebbero uscire nomi come Checco Zalone, Paolo Ruffini o Alessandro Siani, senza dimenticare la bella e brava Alessia Marcuzzi. Chi la spunterà?