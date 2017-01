"Jersey Shore", arrestata Deena Cortese

foto Ap/Lapresse 15:33 - Si è messa a ballare in strada, ha bloccato il traffico e irritato il vicinato. E c'è chi giura che addirittura fosse sotto l'effetto di alcol e droga. Di sicuro la 25enne Deena Cortese, una delle protagoniste del reality show "Jersey Shore", è stata arrestata a Seaside Hights, nel New Jersey, la città in cui viene girato lo show per "disturbo alla quiete pubblica". - Si è messa a ballare in strada, ha bloccato il traffico e irritato il vicinato. E c'è chi giura che addirittura fosse sotto l'effetto di alcol e droga. Di sicuro la 25enne, una delle protagoniste del reality show "", è stataa Seaside Hights, nel New Jersey, la città in cui viene girato lo show per "disturbo alla quiete pubblica".

Secondo quanto riferisce il detective Steve Korman, Deena si trovava insieme ad altri membri del cast in un ristorante messicano quando è scesa in strada e ha cominciato a ballare e ad intralciare il traffico. Portata in questura, è stata poi affidata a sua madre.



Cortese rischia ora una multa di 500 dollari e fino a 30 giorni di carcere. Il portavoce di Mtv non ha voluto commentare quanto accaduto, perché la serie è attualmente in produzione.