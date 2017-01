Jivago: "Sull'Isola io e Guenda ci siamo baciati"

foto LaPresse Correlati TRA SPIAGGIA E AMORE 12:38 - Sorpresa all'Isola dei Famosi. Dopo qualche mese il modello Jivago, tra i naufraghi di quest'anno, confessa a DiPiù Tv: "Ho vissuto un amore con Guendalina". A quanto pare i due hanno cercato di tenere nascosta alle telecamere la passione. Poi l'eliminazione e una frequentazione che dura ancora oggi. - Sorpresa all'Isola dei Famosi. Dopo qualche mese il modellotra i naufraghi di quest'anno, confessa a DiPiù Tv: "Ho vissuto un amore con". A quanto pare i due hanno cercato di tenere nascosta alle telecamere la passione. Poi l'eliminazione e una frequentazione che dura ancora oggi.

"Quando ci siamo conosciuti, durante l'Isola dei Famosi, l'attrazione fisica tra noi è stata immediata. rivela - All'inizio, però, entrambi l'abbiamo presa come un gioco. Durante il programma, infatti, scherzavamo spesso su un nostro possibile 'innamoramento', ma era più che altro un modo per farci notare, per attirare l'attenzione. Piano piano, però, ho iniziato a provare davvero qualcosa per Guendalina. E infatti, una sera, di nascosto dalle telecamene, ci siamo baciati ed è stato meraviglioso".



"Per me sta diventando sempre più importante e vorrei provare a stare insieme sul serio, a diventare una coppia. - conclude il modello - Ma Guendalina è titubante. Per vari motivi perché viviamo in due città diverse euna storia a distanza, si sa, è complicata da gestire. E poi, lei ha una mabina di sette anni, Gaia. Prima di buttarsi in una relazione vuole pensarci bene".