"Hanna Montana" nella mattina di Italia 1

EX BAD GIRL 12:40 - Miley Cyrus si sposa. La stellina Disney (19 anni appena) - archiviate bravate e notti folli a base di droga e alcol - si è infatti fidanzata ufficialmente con il collega Liam Hemsworth, attualmente al cinema con "Hunger Games". Per festeggiare il lieto evento Italia 1 trasmette ogni mattina da lunedì al venerdì, a partire dalle 07.20, "Hanna Montana", la serie tv che l'ha lanciata e resa celebre in tutto il mondo.

La 19enne cantante e attrice sfornata da Disney brucia così un'altra tappa e si appresta a pronunciare il fatidico sì.



"Sento che tutti i miei sogni stanno diventando realtà" ha cinguettato la Cyrus sul suo profilo di Twitter. Hemsworth, 22 anni, le ha fatto la proposta di matrimonio il 31 maggio scorso, con un anello d'oro impreziosito da un diamante da 3,5 carati. Miley continua a condividere la sua gioia con i fans su Twitter: "Il paradiso è qualcosa che esiste sulla terra" ha infatti scritto il giorno dopo la proposta.



La coppia di futuri sposini si è conosciuta sul set di "The Last Song" nel 2009 e Liam, nonostante avesse detto di volere rimanere professionale, ha ammesso di non avere resistito e di essersi innamorato di Miley.