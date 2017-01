I "Mammoni" secondo i Power Francers

foto Ufficio stampa Correlati MAMMONI ELECTRO-POP 11:04 - Si intitola "Mamma" il singolo degli alfieri del genere web elettro-pop Power Francers. Ed è la sigla scelta per il programma cult di Italia 1 "Mammoni-chi vuole sposare mio figlio?", la docu-fiction Mediaset che racconta il maschio italiano, mammone e viziato in onda ogni martedì in prima serata. - Si intitola "" il singolo degli alfieri del genere web elettro-pop. Ed è la sigla scelta per il programma cult di Italia 1 "", la docu-fiction Mediaset che racconta il maschio italiano, mammone e viziato in onda ogni martedì in prima serata.

Dopo aver conquistato la Rete con l’inno generazionale “Pompo nelle casse”, brano che ha superato i 6 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube, i Power Francer (che come affermano sulla loro pagina ufficiale di Twitter “Stanno cercando di procreare il primo figlio in tre”) continuano nel frattempo a girare l’Italia in lungo e in largo portando live la loro musica.



Questi alcuni dei prossimi appuntamenti organizzati da Flat Frog (per informazioni e il calendario completo www.powerfrancers.it): il 15 giugno a Ostia (Roma), il 22 e il 28 giugno a Torino; il 30 giugno a Milano.



“Issima” è il titolo del nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’album previsto per settembre.