Heather Parisi: "La Mondaini era gelosa di me"

foto LaPresse Correlati LA SHOWGIRL IERI E OGGI 11:22 - Ha detto no a Sanremo con Gianni Morandi e Adriano Celentano, e poi gli esordi con Beppe Grillo e i ricordi con Corrado. Dalla Cina, dove vive da anni, Heather Parisi si racconta senza veli e a "Gente" confessa il rapporto con le primedonne della tv: "Sandra Mondaini era davvero gelosa di me, i nostri sketch con Raimondo non avevano copione, lui mi voleva bene ma come a una figlia".

"Al festival non si sono sviluppate le giuste condizioni artistiche e non economiche - racconta la Parisi - tornare a duettare con Adriano sarebbe stata una esperienza bellissima, lavorare con Gianni una garanzia. Ci saremmo divertiti".



Ma se le arrivasse la proposta giusta: "Se mi offrono 'Milleluci' con Mina corro subito". Con Grillo sono cresciuti insieme: "Ricordo le notti svegli a chiacchierare, lo stesso stupore per il successo. Ci siamo voluti bene ma tra noi non è mai successo nulla". Quanto a Belen, Heather non la considera la sua erede: "Per carità, è bellissima, ma che c'entra con me? Io volevo diventare Carla Fracci, lei credo abbia altri modelli".