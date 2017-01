Bova: "Mi sono sentito sempre un perdente"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati TRA SPORT E CUORE 09:49 - Dopo il grande successo di ascolti su Canale 5, nella prossima stagione televisiva torna il sequel di "Come un delfino". In veste di attore e produttore Raoul Bova che a Tv Sorrisi e Canzoni, in occasione della chiusura del set, ha confessato: "E' stato come fare una seduta di psicanalisi. Questa serie ha fatto crescere una parte di me che era rimasta un po' indietro, bloccata". - Dopo il grande successo di ascolti su Canale 5, nella prossima stagione televisiva torna il sequel di". In veste di attore e produttoreche a Tv Sorrisi e Canzoni, in occasione della chiusura del set, ha confessato: "E' stato come fare una seduta di psicanalisi. Questa serie ha fatto crescere una parte di me che era rimasta un po' indietro, bloccata".

Tutto risale all'abbandono dello sport del nuoto a 18 anni, solo dopo infatti Bova tenta la carta del cinema: "Non ho avuto il coraggio di vincere. Mi sono sentito sempre un perdente. Anzi un non vincente. Uno che per paura di perdere preferisce non rischiare di vincere".



Ma l'attore ha capito che la radice del tutto erano "le motivazioni con cui affrontavo le gare e lo sport. Con il senno di poi credo che se avessi avuto un'altra mentalità sarei potuto arrivare più in alto. Molto spesso gli atleti cercano di accontentare le persone a loro più care, l'allenatore, i genitori e scambiano l'affetto per la vittoria". Oggi si è pacificato con il nuoto: "Credo di aver recuperato il mio rapporto con l'acqua".



Nella nuova serie i giovani nuotatori a causa delle pressioni mafiosi si trasferiranno a Roma e ci sarà spazio anche per una storia d'amore tra Bova e Giulia Bevilacqua che interpreta una giornalista.