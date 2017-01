Fabio Fazio condurrà il prossimo Sanremo

foto LaPresse 15:40 - Sanremo sarà condotto da Fabio Fazio. Secondo l'Adnkronos, infatti, dopo i festival del 1999 e 2000, il presentatore salirà sul palco dell'Ariston per la terza volta. E come nelle altre due edizioni, le sorprese non mancheranno. Fiorello lo ha già annunciato nei giorni scorsi , ma adesso arrivano le prime conferme: il prossimosarà condotto da. Secondo l', infatti, dopo i festival del 1999 e 2000, il presentatore salirà sul palco dell'Ariston per la terza volta. E come nelle altre due edizioni, le sorprese non mancheranno.

Sembra che l'ufficialità si avrà solo nello showdown del 18 giugno a Milano, nella prima delle due presentazioni dei palinsesti Rai agli inserzionisti pubblicitari. Ma la certezza c'è già: Fazio tornerà a Sanremo. Al festival della canzone italiana, il presentatore ha abituato il pubblico a scelte spiazzanti.



Nel 1999 scelse al suo fianco, altre a Laetitia Casta, il premio Nobel per la medicina Renato Dulbecco. E come superospite, nella città dei fiori, arrivò un altro premio Nobel (per la Pace): Michail Gorbaciov. L'anno dopo, invece, oltre a Ines Sastre e Teo Teocoli, fu il turno di Luciano Pavarotti. E sul palco del festival si alternarono Jovanotti e Bono degli U2. Adesso sembra che Fabio sia già al lavoro per la nuova edizione. Chissà cosa si inventerà questa volta.