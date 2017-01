Diana torna dal suo grande amore Jacopo

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati OCCHI DI GHIACCIO

UNA VITA DA... CATTIVA 12:03 - Giugno sarà ricco di novità per i protagonisti di "Centovetrine", prima dello stop estivo che interesserà i mesi di luglio e agosto. Dopo le new entry Diana (Daniela Fazzolari). La donna, dopo la perdita del bambino, fa visita al suo amato Jacopo (Alex Belli), ignara del fatto che l'uomo stia tramando alle spalle di Ettore Ferri per annientarlo. - Giugno sarà ricco di novità per i protagonisti di "", prima dello stop estivo che interesserà i mesi di luglio e agosto. Dopo le new entry Annamaria Malipiero Brando Giorgi , ora gli occhi sono puntati sul ritorno di(Daniela Fazzolari). La donna, dopo la perdita del bambino,(Alex Belli), ignara del fatto che l'uomo stia tramando alle spalle di Ettore Ferri per annientarlo.

Procede intanto a gonfie vele la storia tra Viola (Barbara Clara) e Brando (Aron Marzetti). I due potranno finalmente godersi il loro amore alla luce del sole, con il benestare di Sebastian (Michele D'Anca), il padre di lei. Al capolinea, invece, la relazione tra Laura (Elisabetta Coraini) e Sebastian. L'uomo non riesce infatti a perdonare Laura per essersi accanita contro il figlio Jacopo.



"Centovetrine" si concederà una pausa estiva: l'ultimo appuntamento è per venerdì 6 luglio, mentre i nuovi episodi andranno in onda a partire da lunedì 27 agosto (dal 20 agosto saranno trasmesse le repliche degli ultimi 5 episodi).