Testasecca, l'ex Miss Italia debutta al cinema

E' famosa per i suoi tatuaggi e per aver lottato con la bilancia, adesso l'ex Miss Italia si prende la sua bella rivincita e debutta al cinema. La bellissima 22enne, infatti, sarà al fianco di Lorenzo Flaherty nel film "Il Ragioniere della mafia", tratto dall'omonimo libro di Donald Vergari. "E' la mia prima volta ed è davvero interessante", racconta.

In realtà nella pellicola (tra gli altri Tony Sperandeo, Edoardo Sylos Labini e Franco Neri) ci sono molte Miss. Una scelta del regista Federico Rizzo, che dovendo cercare delle bellezze italiane ha pensato bene di pescare tra le ragazze del concorso.



"E' stata la prima esperienza come attrice - racconta Francesca - ed è stata interessante, curiosa, divertente: il gruppo con cui ho lavorato è affiatatissimo e, per mettermi a mio agio, mi hanno fatto morire dal ridere. Io ho il ruolo di una principessa e il ragioniere finirà per innamorarsi di me. Ma non voglio dire altro".