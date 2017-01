Kim Kardashian, un bordo vasca hot

foto Esquire Correlati SEXY IN PISCINA

PICCANTE SU TWITTER 16:42 - Kim Kardashian esce dalle acque come una Venere sensuale per il nuovo numero di "Esquire Mexico". Un bordo piscina decisamente bollente per la prezzemolina della tv, che mette in mostra un fisico statuario e curve da far girare la testa. Scatti che sembrano indirizzati al fidanzato Kaney West, attualmente in tour in Irlanda, al quale la Kardashian ha recentemente regalato una Lamborghini "special edition" da 750.000 dollari. esce dalle acque come una Venere sensuale per il nuovo numero di "". Undecisamenteper la prezzemolina della tv, che mette in mostra un fisico statuario e curve da far girare la testa. Scatti che sembrano indirizzati al fidanzato Kaney West, attualmente in tour in Irlanda, al quale la Kardashian ha recentementeunada 750.000 dollari.

La regina dei reality americani sa come sedurre anche a bordo vasca. Fasciata in costumi latex color carne e tacchi a spillo, Kim si rilassa tra le onde. Merito anche della sua vita amorosa che - dopo ben due divorzi - ora sembra andare a gonfie vele.



La Kardashian è infatti innamoratissima del fidanzato West, per cui non bada a spesa. Per i suoi 35 anni gli ha infatti regalato una Lamborghini in edizione limitata: un gioiellino a quattro ruote.