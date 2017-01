Italo e Rosy: "Sogniamo un reality"

foto Ufficio stampa Correlati UNA COPPIA FELICE 16:27 - Ricordano bene la data del 28 dicembre, quando si sono conosciuti negli studi di "Uomini e Donne" e da allora non si sono più lasciati. Tra Rosy e Italo è stato un colpo di fulmine, dopo sei mesi vivono sotto lo stesso tetto, a Pescara, e progettano una vita insieme. Tgcom24 li ha sorpresi a Milano, abbracciati e felici: "In molti non credono alla nostra storia, e invece eccoci qua. Progetti? Sogniamo un reality insieme". - Ricordano bene la data del 28 dicembre, quando si sono conosciuti negli studi di "" e da allora non si sono più lasciati. Traè stato un colpo di fulmine, dopo sei mesi vivono sotto lo stesso tetto, a Pescara, e progettano una vita insieme.li ha sorpresi a Milano, abbracciati e felici: "In molti non credono alla nostra storia, e invece eccoci qua. Progetti? Sogniamo un reality insieme".

Ma allora state davvero insieme...

"Certo, e siamo anche molto felici. Siamo innamorati...".



Cominciamo dall'inizio, come è nata la vostra storia?

Fisicamente ci siamo piaciuti subito. Poi cominciando a parlare, durante un lento, abbiamo capito che potevamo provare a conoscerci meglio...



Insomma, è stato un colpo di fulmine

Proprio così, ci siamo subito estraniati dal gruppo, e abbiamo cominciato a frequentarci. Siamo due persone semplici che si sono subito capite. Adesso ti raccontiamo una cosa divertente...



Sentiamo...

Abbiamo registrato la prima puntata del programma il 28 dicembre ma è andata in onda solo a metà gennaio, bene in quel frangente noi ci siamo visti a una cena ma siccome non potevamo rivelare a nessuno che stavamo partecipando al programma quando gli amici ci hanno chiesto come ci fossimo conosciuti abbiamo risposto solo 'a Roma'... qualcuno ha fatto la battuta 'dove, per strada?'...E' stato tutto così strano...".



E' strano anche conoscersi e innamorarsi in un programma televisivo..

E perché? Lo scopo della trasmissione è proprio quello, abbiamo partecipato per curiosità, per conoscere gente nuova, la visibilità non ci interessava...



E ora vi riconoscono per strada, cosa si prova?

E' una situazione piacevole, perché negarlo... A Napoli ci hanno persino fermati in autostrada...



Che progetti avete?

Intanto viviamo insieme ed è bellissimo. Poi si vedrà...



Quando una famiglia?

Forse è ancora troppo presto, ma non lo escludiamo...



E il lavoro? Cosa vi piacerebbe fare?

Un sogno a dire il vero ce l'abbiamo, fare un reality tipo l'Isola dei Famosi insieme... Verrebbe fuori il nostro carattere tra gag e sketch divertenti... Per ora facciamo delle serate in discoteca e abbiamo deciso di devolvere una parte del ricavato in favore di una Onlus che si occupa di bambini malati.



Dove andrete in vacanza?

Niente ferie, si lavora... (in realtà Rosy che nel frattempo fa l'agente di commercio per una compagni telefonica potrebbe, ma Italo - che ha un albergo e ne sta per aprire un altro - è geloso, ndr)

