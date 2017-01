Happy Days, "Sottiletta" in disgrazia

foto Tgcom24 16:25 - Dai fasti di "Happy Days" alla miseria di una roulotte. Erin Moran, che nella famosa serie tv vestiva i panni della "Sottiletta" Joanie Cunningham è caduta in disgrazia. L'attrice 51enne è in bancarotta per inadempienze e sfrattata dalla sua casa californiana vive in un camping nell'Indiana. L'unica speranza di Erin adesso è quella di vincere la causa intentata contro la Cbs per mancate royalties e arretrati. - Dai fasti di "" alla miseria di una roulotte., che nella famosa serie tv vestiva i panni della "è caduta in. L'attrice 51enne è inper inadempienze e sfrattata dalla sua casa californiana vive in un camping nell'Indiana. L'unica speranza di Erin adesso è quella di vincere la causa intentata contro la Cbs per mancate royalties e arretrati.

Il declino è cominciato proprio dopo "Happy Days" (dal 1974 al 1984 è stata una delle protagoniste). Da allora, infatti, la Moran ha prestato il volto solo a personaggi minori (anche in serie come "Love Boat" e "La Signora in Giallo") e recentemente è stata anche protagonista di un reality, "Celebrity Fit Club", in cui era "costretta" a simulare un orgasmo.



Ora la sorella di Rickie e figlia dei Cunningham vive in povertà a New Salisbury. Ma come sottolineano i tabloid, l'attrice potrebbe risollevarsi grazie a una vecchia causa, intentata con altre co-star contro il canale che ha trasmesso la serie cult che le dovrebbe circa 500 mila dollari.