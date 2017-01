Torna la famiglia allargata di "Parenthood"

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:07 - "Parenthood", il family drama che narra le difficoltà di essere genitori ai giorni nostri, torna su Joi. con la terza stagione inedita. L'appuntamento è ogni sabato alle 21.15, a partire dal 9 giugno. La serie è stato osannata dalla critica americana, che ha salutato la famiglia allargata di "Parenthood" come un perfetto specchio della società moderna, stretta tra crisi economica e difficoltà nel rapporto genitori-figli. - "", il family drama che narra le difficoltà di essere genitori ai giorni nostri, torna su. con la. L'appuntamento è, a partire dal 9 giugno. La serie è stato osannata dalla critica americana, che ha salutato la famiglia allargata di "Parenthood" come un, stretta tra crisi economica e difficoltà nel rapporto genitori-figli.

I Braverman sono una famiglia allargata che vive a Berkeley, in California. Ne fanno parte il patriarca Zeek (Craig T. Nelson) e la moglie Camille (Bonnie Bedelia), due anziani settantenni, e i loro quattro figli: il coscienzioso primogenito Adam (Peter Krause), la spiantata Sarah (Lauren Graham), di ritrono a casa con 2 figli sulle spalle a causa delle difficoltà finanziarie, il produttore discografico Crosby (Dax Shepard) e l'avvocatessa in carriera Julia (Erika Christensen).



Nel cast sempre più ricorrente la presenza di John Corbett, il quale si è fatto conoscere dal grande pubblico per aver conquistato il cuore di Carrie in "Sex and the City". Tra le altre guest star attenzione alla sempre più emergente Courtney Ford già vista in "Big Bang Theory" e "True Blood".