Cowell fa marcia indietro su Britney Spears

foto Ap/Lapresse 12:12 - Ora che ha voluto la bicicletta, Simon Cowell deve pedalare. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il discografico si sarebbe già pentito di aver scelto Britney Spears come giudice di "X Factor" USA. Dopo averla corteggiata a lungo - concedendole un compenso di ben 15 milioni di dollari - ora Cowell sembra aver fatto marcia indietro, soprattutto dopo - Ora che ha voluto la bicicletta, Simon Cowell deve pedalare. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il discografico si sarebbedi aver sceltocome giudice di "" USA. Dopo averla corteggiata a lungo - concedendole un compenso di ben 15 milioni di dollari - ora Cowell sembra aver fatto marcia indietro, soprattutto dopo la raffica di critiche sul suo modo di lavorare e i capricci da prima donna

Cowell sarebbe preoccupato particolarmente per il suo comportamento durante le audizioni e si chiede se non sia stato un errore ingaggiarla. In particolare sarebbe successo che uno dei potenziali concorrenti avrebbe rovinato un suo pezzo, "Hold it Against Me" e lei se ne sarebbe andata dal bancone dei giurati.



In un'altra occasione, invece, la cantante si è dimostrata troppo affabile e conciliante nei confronti di un concorrente, tempestivamente paragonato ad un nuovo (e migliore) Justin Bieber.