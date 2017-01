Patrick e Martina, amore al bacio

foto Visto Correlati FIDANZATI IN CASA

INTESA NEL REALITY 11:06 - Nella Casa del "Grande Fratello 12" è nata "un'amicizia speciale", adesso la coppia formata da Patrick Ray Pugliese e Martina Pascutti esce allo scoperto, e si fa immortalare per le strade di Milano tra baci e abbracci. Di Più. Il settimanale "Visto" li ha pizzicati a una cena molto particolare, perché l'iraniano ha presentato alla bella torinese i suoi genitori. Insomma, ormai è tutto in famiglia. - Nella Casa del "" è nata "un'amicizia speciale", adesso la coppia formata daesce allo scoperto, e si fa immortalare per le strade di Milano tra baci e abbracci. Di Più. Il settimanale" li ha pizzicati a una cena molto particolare, perché l'iraniano ha presentato alla bella torinese i suoi genitori. Insomma, ormai è tutto in famiglia.

E se della modella brasiliana Danielle Nabor, con la quale Patrick era fidanzato, si sono perse le tracce, Martina conferma: "Sì, è vero, io e Patrick ci stiamo iniziando a frequentare. E' una cosa fresca di questi giorni, e nemmeno facile da spiegare. Per ora però non vorrei dire altro".



Anche se le foto sono inequivocabile, con un bacio in bocca che non lascia spazio a dubbi.