Caso Brindisi a "Quarto grado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:34 - La confessione dell'uomo delle bombe di Brindisi è al centro della puntata di "Quarto Grado", condotta da Salvo Sottile in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 8 giugno alle 21.10. I clamorosi sviluppi dell'attentato omicida alla scuola "Morvillo-Falcone", dopo il fermo con l'accusa di strage di Giovanni Vantaggiato, aprono la puntata del settimanale di Retequattro.

Nel corso della serata, il programma a cura di Siria Magri affronta anche il caso di Chicco Forti, ex campione di surf e produttore cinematografico, in carcere negli Stati Uniti da 12 anni. Alla fine degli anni Novanta Forti, nel cortometraggio "Il sorriso della Medusa", mise in dubbio la versione della polizia della Florida sull'assassinio di Gianni Versace e sul suicidio del presunto colpevole, Andrew Cunanan.



A tre mesi dalla diffusione del video, l'italiano venne accusato di un altro omicidio e da allora è in carcere a Miami, condannato all'ergastolo. Nel corso della puntata Sottile, con Sabrina Scampini, torna sugli omicidi di Fabrizio Pioli e Melania Rea e sulla scomparsa di due donne: Silvana Pica e Roberta Ragusa.