Leighton Meester allontana la madre Costance

Parenti serpenti per la stellina di "Gossip Girl" Leighton Meester. Proprio lei, che sul set interpretava la perfida e viziata Blair Waldorf! Nei mesi scorsi l'attrice aveva infatti trascinato in tribunale la madre Constance, colpevole di sperperare i soldi che le inviava la figlia per le cure del fratellino, in interventi chirurgi. Il giudice ha dato ragione a Leighton, impedendo alla madre qualsiasi tipo di contatto.

Le beghe legali erano iniziate nel luglio del 2011, quando la Meester aveva citato in giudizio la madre perché utilizzava i 7.500 dollari mensili che le spediva in operazioni di chirurgia estetica, invece di prendersi cura del fratellino.



La signora Meester aveva prontamente risposto all'attacco, accusando a sua volta Leighton di averla ripetutamente colpita con una bottiglia durante una litigata, alla fine del 2010. La salomonica decisione del giudice di inibire qualsiasi contatto tra madre e figlia potrebbe quindi mettere fine, una volta per tutte, alla guerra di famiglia.