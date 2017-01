Brando Giorgi torna in tv a "Centovetrine"

foto LaPresse Correlati GIORGI, BELLO DELLA TV

Dopo l'arrivo di Annamaria Malipiero, direttamente da "Vivere" sbarca (da luglio) anche Brando Giorgi. Che sarà un un restauratore dal passato misterioso molto legato al personaggio di Cecilia Castelli. Insomma, il centro commerciale più famoso d'Italia non chiude e regala nuove passioni, tradimenti e vendette.

"Sto registrando da ottobre, ed è la prima volta che sto via così tanto dalla mia famiglia - racconta l'attore 46enne a 'Vero' - quattro giorni alla settimana sono a San Giusto Canavese. I miei cari vivono a Roma, così nel fine settimana raggiungo moglie e figli. Avevo lasciato 'Vivere' dopo sei anni per fare altro, non mi sono mai pentito della mia scelta, ma quando oggi con la crisi ti offorno un lavoro non puoi certo rinunciare".



Al fianco di Brando ci sarà un'ex collega di "Vivere", la Malipiero. Che anche in "Centovetrine" interpreterà un ruolo da cattiva, nei panni di Maddalena Sterling. Insomma, le sorprese e i colpi di scena non mancheranno.