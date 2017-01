Streghe e vampiri nell'estate di Mya

foto Ufficio stampa 09:51 - Programmazione estiva all'insegna dell'horror per Mya. A partire dal 7 giugno il giovedì sera si tinge infatti di sangue con un doppio appuntamento da brivido. In prima serata tornano infatti sexy succhiasangue di "The Vampire Diaries", con la terza e inedita stagione. A seguire sbarcano sul piccolo schermo le streghe di "The Secret Circle", la nuova serie fantasy ispirata dalla saga letteraria I diari delle streghe. - Programmazione estiva all'insegna dell'horror per. A partire dalilsi tinge infatti di sangue con un doppio appuntamento da brivido. In prima serata tornano infatti sexy succhiasangue di "", con la. A seguire sbarcano sul piccolo schermo le streghe di "", la nuova serie fantasy ispirata dalla saga letteraria I diari delle streghe.

"The Vampire Diaries" torna su Mya ogni giovedì in prima serata, con la terza e inedita stagione. Durante i 22 episodi ritroveremo i protagonisti Nina (Elena Gilbert), Ian (Damon Salvatore) e Paul (Stefan Salvatore), pronti a trascinare i telespettatori in un nuovo vortice di passione, pericolo e mistero.



A seguire - in seconda serata - sbarca la nuova serie fantasy "The Secret Circle", con protagonista la giovane strega Cassie Blake (interpretata da Brittany Robertson) che, dopo la morte della madre, si trasferisce dalla nonna a Chance Harbor. Qui incontra nuovi amici, i quali le rivelano di appartenere ad un'antica cerchia di streghe. Cassie, inizialmente incredula, si avvicina ai poteri e ne acquisisce sempre più padronanza. All'interno del "circolo segreto" iniziano però a verificarsi episodi terribili.