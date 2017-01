Bisio, "Caro Zelig ti scrivo..."

foto LaPresse 16:13 - "La prima volta fu il 5 Maggio 1997, allora si chiamava Facciamo Cabaret, e andava in onda in seconda serata su Italia 1. Era il progenitore di Zelig". Inizia così il post/lettera aperta che Claudio Bisio ha pubblicato su Facebook per spiegare la sua decisione di lasciare il programma e dedicarsi al teatro, almeno per un anno. Perché non si tratta di una scelta definitiva: "Tutto qui - conclude lui -. Una pausa, un arrivederci, non certo un addio". - "La prima volta fu il 5 Maggio 1997, allora si chiamava Facciamo Cabaret, e andava in onda in seconda serata su Italia 1. Era il progenitore di". Inizia così il post/lettera aperta cheha pubblicato super spiegare la sua decisione di lasciare il programma e dedicarsi al teatro, almeno per un anno. Perché non si tratta di una scelta definitiva: "Tutto qui - conclude lui -. Una pausa, un arrivederci, non certo un addio".

Un lungo post nel quale Bisio parte dai ricordi degli inizi e dai ringraziamenti ("Faccio l’attore da circa trent’anni, quindi Zelig è, in termini numerici, metà della mia vita professionale, in termini artistici è molto di più. Con Zelig ho imparato un mestiere nuovo e insieme a Gino Michele e Giancarlo forse lo abbiamo addirittura inventato") per arrivare al punto principale: "Bene, ora dopo tutti questi anni sento il bisogno di prendere una pausa, ricaricare le pile".



Nessuna rottura con Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, anzi ("ho parlato a lungo e penso che abbiano capito e condiviso questa mia esigenza"). Persino la consapevolezza che una temporanea separazione potrebbe fare bene a entrambi.



Non mancano poi i ringraziamenti, dalla dirigenza Mediaset ai produttori, per un elenco di persone però troppo lungo e che quindi Bisio ringrazierà "privatamente". Ma c'è spazio almeno per un pensiero al gruppo dei comici, nella sua interezza, e al pubblico. Nonché alle sue compagne di viaggio, "tutte", con una dedica speciale a Paola Cortellesi, che "da comica di serie A ha accettato di mettersi al servizio di altri comici, di compagni di viaggio più giovani e magari più inesperti".



GINO & MICHELE: "RIVOLUZIONEREMO LO SHOW"

"La televisione sta cambiando e per Zelig è arrivato il tempo delle piccole grandi rivoluzioni - intervengono Gino & Michele e Giancarlo Bozzo -. Vogliamo che resti il varietà televisivo più longevo della storia della tv e che ciò avvenga in piena salute. I numeri anche quest'anno ci danno ragione. Le 15 puntate dell'edizione 2012, hanno avuto infatti una media invidiabile, vincendo 12 prime serate su 15".



Un successo che "inorgoglisce" e che si prepara a una rivoluzione: "Cambieremo innanzi tutto il luogo in cui si celebrano e si consumano le serate live di Zelig. Torneremo verosimilmente alle tensostrutture, allo spirito del Circo. Per quanto riguarda la conduzione partirà una mini rivoluzione. Abbiamo condiviso, quest'anno, la scelta di Claudio di fermarsi. La rispettiamo in quanto siamo consapevoli che la prima caratteristica per chi si prende un tale fardello di responsabilità sia quella della serenità, della carica, del divertirsi, appunto. Allo stesso modo rispettiamo le volontà di Paola di sospendere questa sua esperienza che ci ha dato (e siamo certi l’abbia fatto anche con lei) grandi sollecitazioni artistiche e – cosa non così scontata – umane e amichevoli. Questa scelta da parte di Claudio ci sprona a nuovi confronti. E le novità ci esaltano sempre. Zelig andrà avanti, partendo proprio da quanto lui ci ha trasmesso. E non vogliamo neppure ringraziarlo troppo: lui è ancora parte integrante di Zelig, del suo progetto, della sua storia. E del suo futuro".



CORTELLESI: "A ZELIG HO TROVATO UNA FAMIGLIA"

Un affetto ricambiato dalla Cortellesi: "Negli ultimi due anni ho lavorato con un gruppo che in poco tempo ho cominciato a considerare un po' la mia famiglia. E infatti si fa fatica a separarsene. Ma nel nostro mestiere il cambiamento è linfa vitale. A Zelig ho trovato un clima sereno e goliardico, il rigore e la leggerezza di chi sa far bene il proprio lavoro. Sono stata accolta con grandissima considerazione e costante rispetto dalla rete. E ho ricevuto protezione e affetto da Claudio, Gino, Michele, Giancarlo, Roberto. A loro mi legano una bellissima amicizia e una profonda gratitudine".