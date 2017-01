Al via su Premium Energy "Crimini e Misfatti"

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:01 - Con l'arrivo dell'estate Cinema Energy rinnova l'appuntamento con il mondo del crimine. A partire dal 7 giugno, ogni giovedì, i film di prima serata saranno infatti introdotti dai dieci speciali della terza edizione di "Crimini e Misfatti". Il criminologo Massimo Picozzi torna così ad esplorare gli angoli più bui della mente umana, concentrandosi questa volta sulle motivazioni che si celano dietro le paure dell'uomo. - Con l'arrivo dell'estaterinnova l'appuntamento con. A partire dal, i film di prima serata saranno infatti introdotti dai dieci speciali della terza edizione di "". Il criminologotorna così ad esplorare gli angoli più bui della mente umana, concentrandosi questa volta sulle motivazioni che si celano dietro

Grazie ad un effetto speciale, l'esperto potrà addentrarsi all'interno delle pellicole e avvicinarsi ai loro grandi interpreti come Leonardo Di Caprio e Gerard Butler. Primo appuntamento con "Il ciclo della Violenza - Nightmare".



A seguire "Vittima o carnefice? - Giustizia Privata" (14 giugno), "I segreti della mente - Inception" (21 giugno), "Una madre da uccidere - Psycho" di Gus Van Sant (28 giugno) "Uccidere per noia - Formula per un delitto" (5 luglio).