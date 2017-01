Mads Mikkelsen nel ruolo di Hannibal

Mads Mikkelsen, fresco vincitore della Palma d'oro come miglior interprete maschile all'ultimo Festival di Cannes per il suo ruolo in "The Hunt", presterà il volto all'inquietante Hannibal Lecter nella nuova serie tv targata Nbc. Una bella sfida per l'attore danese - già visto all'opera in "King Arthur" e "Casino Royale" - che dovrà cercare di liberare il personaggio dall'ingombrante fantasma di Anthony Hopkins.

Hannibal sarà una sorta di prequel di "Red Dragon" e si concentrerà soprattutto sulla nascita della controversa relazione tra il dottor Lecter e il giovane agente dell'FBI Will Graham (Hugh Dancy) che, all'epoca in cui è ambientato il racconto, non è ancora a conoscenza della passione segreta di Hannibal per la carne umana.



L'investigatore - maledetto dal dono di empatizzare con i serial killer - si rivolge quindi al criminale per avere una consulenza psichiatrica riguardo al modus operandi di un pericoloso assassino cannibale. Inizierà così tra l'agente Grahm e il dottor Lecter un'intrigante e pericolosa partita con la morte.