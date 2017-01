"Spartacus" arriva al capolinea

foto Dal Web Correlati I NUDI DELLA LAWLESS

LE SCENE PIU' HOT 08:56 - "Spartacus: La Guerra dei Dannati" - in onda negli Stati Uniti il prossimo gennaio - sarà il terzo e ultimo capitolo della saga tv dedicata all'antica Roma. Alla base dello stop non un problema di ascolti, come spesso accade, ma la volontà dell'ideatore Steven S. DeKnight di non spremere troppo il progetto: "Abbiamo ritenuto fosse meglio condensare quello che ci resta da raccontare in un'unica, straordinaria, stagione". - "" - in onda negli Stati Uniti il prossimo gennaio - sarà ildella saga tv dedicata all'antica Roma. Alla base dello stop, come spesso accade, ma la volontà dell'ideatore Steven S. DeKnight ditroppo: "Abbiamo ritenuto fosse meglio condensare quello che ci resta da raccontare in un'unica, straordinaria, stagione".

La trilogia di Spartacus - a cui si aggiunge anche il prequel "Spartacus: Gli Dei dell'Arena" - è stato il maggior successo di sempre di Starz, il network ospite. Dopo aver superato la tragica scomparsa del protagonista Andy Whitfield, nel settembre 2011, lo show è infatti riuscito a risollevarsi, arrivando addirittura a raddoppiare i propri ascolti nell'ultima stagione. Merito anche dello spirito provocatorio della serie, che non ha mai lesinato su nudi integrali e scene di sesso.



"Spartacus è un punto di riferimento per il nostro network, ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo - ha commento Starz - Concordiamo nella scelta di concludere la storia con "La guerra dei dannati". Crediamo sia il modo migliore per mantenere intatta l'integrità e l'eredità della serie".