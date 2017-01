Wurth: "Sono traditrice per natura"

foto Max Correlati LE FOTO SUL SET

In "Le tre rose Eva" era la spregiudicata Tessa, disposta a tutto pur di conquistare il potere Ruggero. Anche nella vita Giorgia Wurth, provocante sulla copertina di Max, ammette di essere sempre stata "l'altra", complice la sua natura da traditrice. "Io sono l'eterna seconda: ai provini, come nel cuore degli uomini - ammette - Nei film sono sempre l'altra: l'amante, la prostituta... A questo punto meglio arrivare terza!".

Figlia di padre svizzero ma ligure d'adozione, Giorgia - a dispetto delle sue colleghe più ambiziose - confessa di non essere tagliata per il ruolo di leader. Preferisce che siano gli altri a guidarla, nella vita come sul set.

"Adoro i gregari, nella vita la maggior parte di noi lo è. Anche sul set sono nelle mani del regista e mi è utile: se non avessi qualcuno a darmi i tempi, nella vita non combinerei niente - ammette la Wurth, che poi precisa - Però ogni tanto mi piace essere libera, e allora scrivo".



Uno spirito libero quello di Giorgia, poco propenso a legami troppo vincolanti, come ammette lei stessa: "Mi sposerò, ma dopo i 50 anni. La monogamia è socialmente comoda, ma io sono una traditrice per natura. In realtà mi sono già sposata una volta, a Las Vegas, con un sosia di Bob Dylan".



E per la sua futura vita da angelo del focolare l'attrice è già preparatissima: "Sono una maniaca delle pantofole: ne ho un armadio pieno e ho la fobia che finiscano. Le devono indossare tutti i miei ospiti... perfino l'idraulico!".