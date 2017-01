foto Ufficio stampa 16:56 - Rtl 102.5 è la radio più ascoltata in Italia. E' il risultato della ricerca RadioMonitor, nata da un'iniziativa di GfK Eurisko per fornire al mercato dati di audience radiofonica in assenza di una ricerca ufficiale, visto che da due anni sono cessate le rilevazioni di Audiradio. - Rtl 102.5 è la radio più ascoltata in Italia. E' il risultato della ricerca RadioMonitor, nata da un'iniziativa di GfK Eurisko per fornire al mercato dati di audience radiofonica in assenza di una ricerca ufficiale, visto che da due anni sono cessate le rilevazioni di Audiradio.

"Dopo anni di primato della Rai, Rtl 102.5 entra nella storia, diventando, senza alcun dubbio, la Radio degli italiani. Dopo un’assenza di dati che si protrae da più di due anni, - dichiara il Presidente di Rtl 102.5 Lorenzo Suraci - secondo la nuova indagine Radio Monitor diffusa oggi da GFK Eurisko, Rtl 102.5 è la prima radio in Italia con 6.654.000 ascoltatori nel giorno medio. I nuovi dati confermano i grandissimi risultati raggiunti da Rtl 102.5 certificandola anche come radio più seguita nella settimana con 21.308.000 ascoltatori".



Sono 34.263.000 gli italiani che ascoltano quotidianamente la radio e Rtl 102.5 ha la media migliore con 6.654.000 ascoltatori al giorno. Al secondo posto c'è Radio Deejay (5.336.000) mentre Radio 105 è il terzo network della classifica anch'esso sopra il tetto dei 5 milioni di ascoltatori (5.026.000). Seguono poi Rds, Rai Radio Uno e Radio Italia mentre Radio Radicale chiude la classifica delle 17 radio nazionali.



L'indagine ha confermato che la radio viene ascoltata maggiormente fuori casa, soprattutto in auto, ma aumenta l'uso di nuovi device come il cellulare e anche l'ascolto su Internet. Significativo anche il numero di persone che utilizzano la televisione al posto del canonico apparecchio radio.



